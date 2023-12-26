Україна ініціювала дискусію з партнерами щодо результатів літнього саміту НАТО, що пройде наступного року в Вашингтоні, і хоче почути думку США, щодо цього заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю в ефірі ICTV та СТБ у рамках національного телемарафону.

"Ми завжди маємо максимальні очікування, але ми лише зараз із партнерами почали говорити про результати "Вашингтона" (ювілейного саміту НАТО, - ред.). Цю дискусію ініціювала Україна. Ми вийшли з такою позицією, що чим раніше ми почнемо обговорювати, тим кращими будуть результати" - сказав Кулеба.

Він не розкрив подробиці, зазначивши, що розмова ще знаходиться "в дуже початковій стадії".

"Звісно, оскільки саміт ювілейний і проходитиме у Вашингтоні, нам треба буде почути думку США, як вони бачать цей захід, тому що їхня думка тут матиме дуже важливий вплив", - зауважив міністр.

Він також акцентував, що у відносинах з НАТО більше не потрібно фокусуватися на будь-яких проміжних документах і всією країною відстежувати, отримає Україна ПДЧ чи не отримає, скільки сторінок у Річній національній програмі і як ми її виконуємо.

Ми також повідомляли, що нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із помічником Держсекретаря США Джеймсом О’Браєном підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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