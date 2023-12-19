Умєров обговорив із помічником Держсекретаря США підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з із помічником Держсекретаря США Джеймсом О’Браєном, який перебуває з робочим візитом у Києві. Обговорили, зокрема, підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Під час зустрічі Умєров подякував за величезну і регулярну допомогу, яку США надає Україні і яка є надзвичайно важливою для країни.

Він також окреслив свої пріоритети протягом 100 днів на посаді Міністра, серед яких боротьба з корупцією, прозорі закупівлі, виробництво нового озброєння. А також поінформував О'Браєна про запуск "Державного оператора тилу" як ключову частину нової архітектури закупівель.

"З метою локалізації оборонного виробництва в Україні були проведені два міжнародні форуми за участі десятків іноземних компаній - у Києві та Вашингтоні. У фокусі уваги оборонного відомства є розвиток військових інновацій, зокрема виробництво та закупівля дронів різних модифікацій", - додали у відомстві.

Умєров на зустрічі підкреслив, що Україна готова співінвестувати у спільні оборонні підприємства і напряму закуповувати зброю і техніку в американських компаній.

Окрім того, сторони обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.