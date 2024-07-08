Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за ракетной атаки РФ, - Зеленский

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за сегодняшней ракетной атаки России по Украине, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения по безопасности.

Президент отметил, что Россия уже распространяет ложную информацию, что удар по "Охматдету" был вызван работой украинской ПВО, однако есть доказательства, что это было прямое попадание вражеской ракеты.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", - сказал Зеленский.

Массированная атака по Украине 8 июля

Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. Известно о 28 погибших и 112 пострадавших.

Во время массированного ракетного обстрела РФ запустила по Украине 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила украинская ПВО.

В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами еще могут быть люди.

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