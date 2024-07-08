ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за ракетной атаки РФ, - Зеленский

Понедельник 08 июля 2024 15:28
UA EN RU
Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за ракетной атаки РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за сегодняшней ракетной атаки России по Украине, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения по безопасности.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия уже распространяет ложную информацию, что удар по "Охматдету" был вызван работой украинской ПВО, однако есть доказательства, что это было прямое попадание вражеской ракеты.

Массированная атака по Украине 8 июля

Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. Известно о 28 погибших и 112 пострадавших.

Во время массированного ракетного обстрела РФ запустила по Украине 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила украинская ПВО.

В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами еще могут быть люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон