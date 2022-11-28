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Україна імпортувала електроенергію з Румунії у тестовому режимі

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Понеділок 28 листопада 2022 17:19
Україна імпортувала електроенергію з Румунії у тестовому режимі Фото: Україна імпортувала електроенергію з Румунії у тестовому режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна протягом двох годин в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії. Це може допомогти в майбутньому зі стабілізацією енергосистеми країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Енергетична компанія України".

Імпорт електроенергії з потужністю 1 МВт тривав протягом двох годин.

Право на імпорт ЕКУ придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" ще 24 листопада.

"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", - додає пресслужба.

Зазначається, що ЕКУ нещодавно також здійснювала імпорт електроенергії зі Словаччини - 27 жовтня й 19 листопада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними YASNO, вже найближчими днями енергосистема України може перейти до звичних графіків відключення.

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