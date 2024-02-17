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Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Допомога була потрібна ще позавчора, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США. Наголошував на необхідності продовження допомоги нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

"Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що Росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а росія - зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить росію можливості залякувати своїх сусідів,  створювати загрози європейській та глобальній безпеці", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги  від США", - наголосив Кличко.

Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Реформи - ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, 60-та Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем - наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.

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Віталий КличкоВСУ