RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и ВСУ переживают критический момент. Помощь была нужна еще позавчера, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встретился с сенаторами и конгрессменами США. Подчеркивал необходимость продолжения помощи нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Нужно понимать, что это может создать условия для наступления россии. Важен фактор времени. Помощь была нужна еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а Россия - потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Украины, сложившуюся в Конгрессе США.

"Сегодня она проходит проверку на прочность из-за дискуссий, которые проходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Реформы - ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и это подчеркивают", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Среди основных ее тем - последствия войны в Украине и мировой кризис безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоВСУ