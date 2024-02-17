ua en ru
Сб, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Допомога була потрібна ще позавчора, - Кличко

Субота 17 лютого 2024 19:21
UA EN RU
Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Допомога була потрібна ще позавчора, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США. Наголошував на необхідності продовження допомоги нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

"Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що Росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а росія - зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги від США", - наголосив Кличко.

Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Реформи - ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, 60-та Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем - наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram..

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко ВСУ
NEWS
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті