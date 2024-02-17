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Украина и ВСУ переживают критический момент. Помощь была нужна еще позавчера, - Кличко

Суббота 17 февраля 2024 19:21
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Украина и ВСУ переживают критический момент. Помощь была нужна еще позавчера, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встретился с сенаторами и конгрессменами США. Подчеркивал необходимость продолжения помощи нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Нужно понимать, что это может создать условия для наступления россии. Важен фактор времени. Помощь была нужна еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а Россия - потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Украины, сложившуюся в Конгрессе США.

"Сегодня она проходит проверку на прочность из-за дискуссий, которые проходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Реформы - ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и это подчеркивают", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Среди основных ее тем - последствия войны в Украине и мировой кризис безопасности.

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