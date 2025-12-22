Україна і США обговорюють термін дії гарантій безпеки, - Зеленський

Україна і США обговорюють часові рамки для гарантій безпеки. Також на порядку денному можливість продовження гарантій.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.
За словами Зеленського, перша гарантія - це українська армія чисельністю 800 тисяч солдатів. Очікується, що Україна фінансуватиме таку армію з фінансовою допомогою від партнерів.
Другою гарантією, як додав президент, є членство України в Євросоюзі. Тут ідеться насамперед про економічні гарантії безпеки та ринки. Також є і військова складова у вигляді програми переозброєння Європи SAFE та інших програм, які відкриває членство в ЄС.
Третьою гарантією безпеки виступає "коаліція рішучих". Зеленський зазначив, що Україна проговорить із союзниками, що таке "backstop" (опора). Передбачається, що сили під керівництвом Європи мають забезпечити Україні безпеку в небі, на землі та на морі. До коаліції увійдуть 30 країн.
Президент підкреслив, що четверті гарантії - від США. Вони мають бути юридично зобов'язуючими. Очікується, що за них проголосує Конгрес.
За словами Зеленського, у такий спосіб нові гарантії суттєво відрізнятимуться від Будапештського меморандуму, Мінських угод чи тих чи інших положень.
"Обговорюємо, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому самому форматі, як вони ухвалюються", - додав глава держави.
Також має передбачатися і пакет стримування. Мова про озброєння українських захисників.
Нагадаємо, лише минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна і США поки що не обговорюють терміни дії гарантій безпеки.
Водночас український лідер наполягає на тому, щоб за гарантії безпеки для України проголосував Конгрес США.
Також Зеленський минулого тижня заявляв, що Україна задоволена гарантіями безпеки від Європи "на 90%".