Україна і Словаччина поглиблюють співпрацю: домовилися про генератори та електровози

Декларація України та Словаччини

Корецький зазначив, що він і Фіцо підписали Спільну декларацію про співробітництво. У ній зафіксовані всі сьогоднішні практичні домовленості та заплановані проєкти двох країн.

"Також підписали міжурядову Угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словацькій Республіці та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні. Запуск очікуємо вже наступного навчального року", - каже Корецький.

Також, за словами прем'єра, Словаччина оголосила про рішення передати для потреб "Укрзалізниці" три електровози. Вони до кінця 2026 року повинні вийти на колію європейського стандарту на Закарпатті.

Топчиновники двох країн говорили і про:

відкриття решти двох переговорних кластерів для України та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону;

співпраці в межах європейського інструменту SAFE;

запровадження електронної черги та спільного контролю на кордоні.

Інші домовленості

Також Корецький зазначив, що Україна та Словаччина підпишуть Рамкову угоду про фінансове співробітництво.

"Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро", -ь каже він.



Корецький подякував Фіцо за пакет енергетичної допомоги для України на суму 500 тисяч євро.

"За ці кошти до кінця місяця в Україну доставлять 54 генератори. Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямовує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро - на медичне обладнання для наших лікарень", - уточнив він.

Важливо також, що Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, зауважив прем'єр України.

Фіцо про переговори

Роберт Фіцо додав, що Словаччина прагне бути гарним сусідом і партнером України.

"На початку спільних переговорів між урядами Словакії та України у Львові я підкреслив важливість взаємної поваги, відкритого діалогу та конструктивної співпраці",- каже він.

Фіцо впевнений, що попри різні думки щодо деяких тем, Словаччина готова продовжувати: