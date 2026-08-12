Україна і ще 40 країн закликали попереджати про пуски міжконтинентальної балістики

Уряди 41 держави, серед яких Україна та США, закликали повідомляти про тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті постійного представництва США в ООН.

Спільну заяву опублікували через ракетно-випробувальну діяльність у районі Тихоокеанського регіону. Як зазначається в документі, про ці пуски не попереджали, що не відповідало прийнятим міжнародним стандартам.

На тлі цього підписанти закликали всі країни (особливо держави з ядерним арсеналом) попереджати про тести щонайменше за 24 години. Це правило має поширюватися на запуски міжконтинентальних балістичних ракет (ICBM), балістики з підводних човнів (SLBM) та ракет-носіїв для космічних апаратів (SLV).

Крім того, ініціатори заяви просять організаторів пусків вказувати:

точний клас ракети;

район запуску та напрямок польоту;

зони падіння чи посадки, щоб завчасно попередити моряків і пілотів.

У повідомленні наголошується, що запуск ракет, здатних нести ядерний заряд, без детальної інформації є вкрай небезпечним кроком. Це безпосередньо порушує мир та безпеку тих країн, які знаходяться поблизу місць проведення випробувань.

"Регулярні, прозорі механізми сповіщення не обмежують військовий розвиток або оперативні потреби будь-якої країни. Натомість вони зменшують ризик прорахунків, зміцнюють довіру та відображають спільну прихильність до безпеки", - йдеться в заяві.

Також держави-підписанти наголосили на готовності притягувати до відповідальності будь-яку державу, чиї дії суперечитимуть цим обов'язкам.

Варто зазначити, що 11 серпня, безпосередньо в день публікації спільної заяви, Китай здійснив невдалий запуск ракети-носія. Вона вибухнула у повітрі невдовзі після свого старту.