Україна і Польща завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії у двох селах

Ексгумацію провели фахівці ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" спільно з польськими колегами - співробітниками Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Роботи тривали з 13 липня по 7 серпня.

Фаховий нагляд пошуковців та антрополога забезпечив Український інститут національної пам'яті. Місця поховань були визначені під час пошукових робіт ще у квітні цього року.

За даними української сторони, на території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 осіб, а на території Острівок - шести.

Фото: Ексгумаційні роботи у Острівках та Волі Островецькій (https://x.com/ipngovpl)

Ще один останок ексгумували біля кладовища навпроти меморіалу, проте період поховання досі встановлюють. Серед загиблих - чоловіки, жінки та діти.

Польська сторона повідомила, що загалом вилучено останки 55 людей, зокрема 26 дітей.

Також знайдено та збережено понад 300 особистих речей, а пошуки провели й у раніше недосліджених місцях.

Під час робіт відібрали зразки для ДНК-аналізу.

Останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. За даними польської сторони, це станеться 30 серпня 2026 року - у 83-тю річницю подій. Того дня відбудеться панахида за загиблими.