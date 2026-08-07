Украина и Польша завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии в двух селах

Эксгумацию провели специалисты ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" совместно с польскими коллегами – сотрудниками Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета. Работы продолжались с 13 июля по 7 августа.

Специальный надзор поисковиков и антрополога обеспечил украинский институт национальной памяти. Места захоронений были определены в ходе поисковых работ еще в апреле этого года.

По данным украинской стороны, на территории бывшего села Воля Островецкая обнаружили останки 48 человек, а на территории Островок - шести.

Фото: Эксгумационные работы в Островках и Воле Островецкой (https://x.com/ipngovpl)

Еще один остаток эксгумировали возле кладбища напротив мемориала, однако период погребения до сих пор устанавливают. Среди погибших – мужчины, женщины и дети.

Польская сторона сообщила, что в общей сложности изъяты останки 55 человек, в том числе 26 детей.

Также найдено и сохранено более 300 личных вещей, а поиски были проведены и в ранее неисследованных местах.

В ходе работ отобрали образцы для ДНК-анализа.

Останки перезахоронят на кладбище бывшей деревни Островки. По данным польской стороны, это произойдет 30 августа 2026 - в 83-ю годовщину событий. В тот день состоится панихида по погибшим.