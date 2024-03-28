Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль

"Ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади (на польсько-українському кордоні, - ред.), але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до всіх блокад", - сказав він.

Шмигаль додав, що план урядів України та Польщі для розблокування кордону виконується, хоча "не так швидко, як хотілося б".

"Але однозначно маємо позитивні тенденції і позитивну динаміку. Цю динаміку важливо зберегти і рухатися далі", - підкреслив прем'єр-міністр.

Зустріч Шмигаля і Туска

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, у Варшаві відбулися консультації урядів України та Польщі. Українську делегацію очолює прем'єр Денис Шмигаль, а польську сторону - Дональд Туск.

Одним з головних питань зустрічі була блокада кордону. Як повідомив український прем'єр, сторони розробили план з п'яти кроків.