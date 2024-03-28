UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Польща мають прогрес у питанні розблокування спільного кордону. Важливо зберегти позитивну динаміку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу в Варшаві.

"Ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади (на польсько-українському кордоні, - ред.), але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до всіх блокад", - сказав він.

Шмигаль додав, що план урядів України та Польщі для розблокування кордону виконується, хоча "не так швидко, як хотілося б".

"Але однозначно маємо позитивні тенденції і позитивну динаміку. Цю динаміку важливо зберегти і рухатися далі", - підкреслив прем'єр-міністр.

 

Зустріч Шмигаля і Туска

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, у Варшаві відбулися консультації урядів України та Польщі. Українську делегацію очолює прем'єр Денис Шмигаль, а польську сторону - Дональд Туск.

Одним з головних питань зустрічі була блокада кордону. Як повідомив український прем'єр, сторони розробили план з п'яти кроків.

 

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно фермери розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Так, до прикладу, сьогодні відновився рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускПольщаДенис ШмигальКордон з Україною