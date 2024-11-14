Україна і Польща у грудні проведуть "аграрні" переговори

Україна і Польща проведуть переговори з питань сільського господарства. Міністри двох країн зустрінуться у грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Зазначається, що у грудні міністри сільського господарства України та Польщі проведуть зустріч за участі представників галузевих організацій. Темою переговорів буде ситуація на сільськогосподарських ринках.
У вівторок, 12 листопада, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський провели переговори у відеоформаті.
До цього переговори між очільниками аграрних відомств відбулися у Варшаві 3 жовтня 2024 року.
Як зазначив український міністр Віталій Коваль, наразі торгівля українськими зерновими та олійними культурами переважно повернулася до традиційних експортних маршрутів через Чорне море.
Нагадаємо, що Україна та Польща регулярно проводять переговори щодо сільського господарства після масштабних протестів польських фермерів. Аграрії блокували рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Наразі ситуація стабілізувалася.
Фермери стверджували, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі й місцеві виробники змушені працювати собі на збиток.
Влітку у Польщі почали перевірку понад 70 компаній через підозру в шахрайстві зерном з України.
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