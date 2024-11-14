Украина и Польша в декабре проведут "аграрные" переговоры

"Аграрные" отношения Украины и Польши

Напомним, что Украина и Польша регулярно проводят переговоры по сельскому хозяйству после масштабных протестов польских фермеров. Аграрии блокировали движение грузовиков на украино-польской границе. Пока ситуация стабилизировалась.

Фермеры утверждали, что украинское зерно обрушило внутренние цены в Польше и местные производители вынуждены работать себе в убыток.

Летом в Польше начали проверку более 70 компаний по подозрению в мошенничестве зерном из Украины.

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