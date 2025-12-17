Україна і низка країн створять Реєстр збитків Росії на Нижньому Дунаї, - Кулеба

Так, на 104-й сесії організації більшість країн-учасниць підтримали ініційоване Україною рішення про створення спеціального Реєстру збитків, яких Росія завдала Україні на Нижньому Дунаї.

Реєстр дозволить системно збирати дані про руйнування портів, пошкоджені судна та вантажі, а також передавати їх до Ради Європи та ЄС для подальшого міжнародного реагування.

Крім того, даний реєстр стане основою для формування міжнародно-правових рішень щодо майбутнього відшкодування збитків. Фактично йдеться про поетапне притягнення Росії до відповідальності - не на рівні заяв, а через документи й докази.

До речі, йдеться не лише про зруйновану інфраструктуру, пошкоджені судна чи знищені вантажі. Атаки Росії безпосередньо вдарили по міжнародній логістиці, безпеці судноплавства та свободі руху на одній із ключових водних артерій Європи.

Українську ініціативу підтримали Австрія, Німеччина, Хорватія, Молдова, Румунія та Словаччина, що демонструє спільну відповідальність за безпеку на Дунаї.

Важливо, що Росія вже усунута від участі в Дунайській Комісії. Нинішнє рішення стало ще одним кроком до її подальшої міжнародної ізоляції та захисту принципів міжнародного права. Україна, зі свого боку, заявляє про намір і надалі фіксувати кожен злочин агресора, щоб жоден із них не залишився без наслідків.