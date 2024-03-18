Україна і НАТО почнуть масштабну модернізацію оборонних закупівель

Зазначається, що делегати НАТО і України зустрінуться для обговорення модернізації процесів оборонних закупівель України, щоб зробити їх швидшими, стійкішими і прозорішими.

Генеральний директор Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс відкриє протокол конференції, і до числа спікерів увійдуть заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков і помічник генерального секретаря НАТО з операцій Том Гоффус.

Підтримка України

Поліпшення оборонних закупівель залишається головним пріоритетом для України, і НАТО має намір надавати допомогу в цьому процесі, щоб забезпечити його відповідність передовій практиці членів Альянсу.

Також у повідомленні вказується, що НАТО продовжить підтримувати Україну максимальною мірою на кожному етапі.

Що відомо про цей огляд

В Альянсі уточнили, що огляд стратегічних оборонних закупівель НАТО-Україна є частиною комплексного пакета допомоги Альянсу. Цю ініціативу запустили 2016 року для підтримки спроможності України зміцнити власну безпеку та реалізувати широкомасштабні реформи.

Огляд, підтримуваний Норвегією та проведений за запитом Міністерства оборони України, проводять профільні експерти з усієї НАТО та України в тісній співпраці з агентством закупівель Альянсу.

Метою огляду має стати допомога Україні в реформуванні системи оборонних закупівель та приведення її у відповідність до передової практики та стандартів НАТО. Рекомендації сприятимуть більшій підзвітності, прозорості та оперативній сумісності, допомагаючи підготувати ґрунт для майбутнього членства України в Альянсі.

Конференція, що відбудеться цього тижня, ознаменувала початок першої фази огляду, яка передбачає створення робочих груп для розроблення низки політичних рекомендацій, які будуть схвалені на Вашингтонському саміті в липні.

Україна та НАТО

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

До цього часу звучать доволі суперечливі заяви щодо строків вступу України в НАТО. Наприклад, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане нещодавно заявляв, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте поки не можна сказати, коли саме. Свого часу сам Столтенберг зазначав, що Україна не зможе приєднатися до НАТО до завершення війни.

Додамо, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада 2023 року надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу.