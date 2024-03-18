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Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок

Архивное фото: Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На этой неделе в Люксембурге состоится конференция, посвященная новому этапу партнерства НАТО с Украиной. Там будут обсуждать модернизацию процессов оборонных закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Североатлантического альянса.

Отмечается, что делегаты НАТО и Украины встретятся для обсуждения модернизации процессов оборонных закупок Украины, чтобы сделать их более быстрыми, устойчивыми и прозрачными. 

Генеральный директор Агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс откроет протокол конференции, и в число спикеров войдут заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков и помощник генерального секретаря НАТО по операциям Том Гоффус.

Поддержка Украины

Улучшение оборонных закупок остается главным приоритетом для Украины, и НАТО намерено оказывать помощь в этом процессе, чтобы обеспечить его соответствие передовой практике членов Альянса. 

Также в сообщении указывается, что НАТО продолжит поддерживать Украину в максимальной степени на каждом этапе.

Что известно об этом обзоре

В Альянсе уточнили, что обзор стратегических оборонных закупок НАТО-Украина является частью комплексного пакета помощи Альянса. Эту инициативу запустили в 2016 году для поддержки способности Украины укрепить собственную безопасность и реализовать широкомасштабные реформы. 

Обзор, поддерживаемый Норвегией и проведенный по запросу Министерства обороны Украины, проводят профильные эксперты со всей НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с агентством закупок Альянса. 

Целью обзора должна стать помощь Украине в реформировании системы оборонных закупок и приведения ее в соответствие с передовой практикой и стандартами НАТО. Рекомендации будут способствовать большей подотчетности, прозрачности и оперативной совместимости, помогая подготовить почву для будущего членства Украины в Альянсе. 

Конференция, которая состоится на этой неделе, ознаменовала начало первой фазы обзора, которая предусматривает создание рабочих групп для разработки ряда политических рекомендаций, которые будут одобрены на Вашингтонском саммите в июле.

Украина и НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

До сих пор звучат довольно противоречивые заявления о сроках вступления Украины в НАТО. К примеру, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане недавно заявлял, что Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно. В свое время сам Столтенберг отметил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до завершения войны.

Добавим, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября 2023 года предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.

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