Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

Ця угода відкриває нові можливості для маврикійських інвесторів і бізнесменів, спрощуючи їхні поїздки в Україну для пошуку нових ділових можливостей. Після завершення війни угода також сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії.

Документ набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох країнах.

Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд бізнес-школою.