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Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизе

Фото: Маниш Гобин и Дмитрий Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Маврикия Маниш Гобин подписали соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Республикой Маврикий.

Это соглашение открывает новые возможности для маврикийских инвесторов и бизнесменов, упрощая их поездки в Украину для поиска новых деловых возможностей. После завершения войны соглашение также будет способствовать увеличению количества украинских туристов на Маврикии.

Документ вступит в силу после завершения внутренних процедур в обеих странах.

Министры также договорились о расширении сотрудничества между Сумским государственным университетом и маврикийской Уайтфилд бизнес-школой. 

Маврикий - это островная страна в Индийском океане, расположенная примерно в 2 000 км к юго-востоку от побережья Африки. Остров известен своей природной красотой, богатым культурным наследием и экономической стабильностью.

Маврикий занимает площадь около 2,040 квадратных километров. Климат тропический, с умеренно высокими температурами в течение года, что делает его популярным туристическим направлением. Остров имеет живописные пляжи, лагуны и коралловые рифы.

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба