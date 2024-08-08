Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Маврикия Маниш Гобин подписали соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Республикой Маврикий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Это соглашение открывает новые возможности для маврикийских инвесторов и бизнесменов, упрощая их поездки в Украину для поиска новых деловых возможностей. После завершения войны соглашение также будет способствовать увеличению количества украинских туристов на Маврикии.
Документ вступит в силу после завершения внутренних процедур в обеих странах.
Министры также договорились о расширении сотрудничества между Сумским государственным университетом и маврикийской Уайтфилд бизнес-школой.
Маврикий - это островная страна в Индийском океане, расположенная примерно в 2 000 км к юго-востоку от побережья Африки. Остров известен своей природной красотой, богатым культурным наследием и экономической стабильностью.
Маврикий занимает площадь около 2,040 квадратных километров. Климат тропический, с умеренно высокими температурами в течение года, что делает его популярным туристическим направлением. Остров имеет живописные пляжи, лагуны и коралловые рифы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.