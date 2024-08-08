Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизе

Это соглашение открывает новые возможности для маврикийских инвесторов и бизнесменов, упрощая их поездки в Украину для поиска новых деловых возможностей. После завершения войны соглашение также будет способствовать увеличению количества украинских туристов на Маврикии.

Документ вступит в силу после завершения внутренних процедур в обеих странах.

Министры также договорились о расширении сотрудничества между Сумским государственным университетом и маврикийской Уайтфилд бизнес-школой.