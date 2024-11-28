Україна хотіла купити озброєння у Південної Кореї, але Сеул відмовив, - SBS News

Як пише видання, українська делегація просила дозволу на закупівлю, а не безплатне передання, корейської зброї. Зокрема ракет середньої дальності класу "земля – повітря" Cheongung.

За словами джерела телеканалу, Україна просила про озброєння нелетальної дії. Крім ракет-перехоплювачів Cheongung, українців цікавили радари - для протиповітряної оборони і протиартилерійський. Українці також робили запит на заряди до 155-мм артилерійських снарядів, які "змушують снаряди літати".

Ймовірно, корейські оборонні компанії, такі як LIG Nex1, Hanwha й Hyundai Rotem, отримали пропозиції від України щодо співпраці із закупівлі зброї. Але міноборони Південної Кореї порекомендували підприємцям утриматися від підписання контрактів.

Причиною відмови нібито є "високий ризик порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт у зони бойових дій".

Що цьому передувало

Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України. ЗМІ повідомляють, що Москва в обмін на військову допомогу передала Пхеньяну мільйон барелів нафти та частину озброєння.

Українська сторона додає, що КНДР також прагне отримати від Росії технології, зокрема у військовій сфері. На тлі цього Південна Корея заявила, що може розглянути можливість передачі зброї Україні, хоча офіційного рішення поки не ухвалено.