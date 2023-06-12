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Україна хоче створити альянс оборонної промисловості із Заходом, - Кулеба

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Понеділок 12 червня 2023 21:04
Україна хоче створити альянс оборонної промисловості із Заходом, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада України хоче створити альянс оборонних індустрій. Він об'єднав би виробничі потужності оборонних підприємств нашої країни та країн Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, Україна почала порушувати у діалозі з партнерами питання створення альянсу оборонної промисловості кілька місяців тому.

"Оскільки масштаб війни не зменшується, оскільки ми отримуємо все більше допомоги, все це необхідно обслуговувати. По-друге, нам потрібні нові сучасні розробки: дрони, виробництво високоточних снарядів, багато чого - це також треба все створювати", - пояснив міністр.

Кулеба уточнив, що альянс оборонної промисловості має вирішити два завдання: забезпечити сталість постачання техніки країн Заходу в Україну, а також інтегрувати оборонно-промисловий комплекс України у західну оборонну промисловость.

При цьому, як розповів глава МЗС, наша країна зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який має дати імпульс для створення такого альянсу. Його частиною, згідно з планом, стануть "Укроборонпром" та Міністерство стратегічної промисловості.

Зазначимо, що Україна вже співпрацює з оборонними компаніями країн Заходу. Зокрема, Польща та Чехія погодилися допомагати нашій країні з ремонтом та модернізацією танків.

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