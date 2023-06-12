Украина хочет создать альянс оборонной промышленности с Западом, - Кулеба

Власти Украины хотят создать альянс оборонных индустрий. Он объединил бы производственные мощности оборонных предприятий нашей страны и государств Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, Украина начала поднимать в диалоге с партнерами вопрос создания альянса оборонной промышленности несколько месяцев назад.

"Поскольку масштаб войны не уменьшается, поскольку мы получаем все больше помощи, все это необходимо обслуживать. Во-вторых, нам нужны новые современные разработки: дроны, производство высокоточных снарядов, многое - это тоже надо все создавать", - объяснил министр.

Кулеба уточнил, что альянс оборонной промышленности должен будет решить две задачи: обеспечить постоянство поставок техники стран Запада в Украину, а также интегрировать оборонно-промышленный комплекс Украины в западную оборонную промышленность.

При этом, как рассказал глава МИД, наша страна сейчас работает над организацией серьезного международного мероприятия, которое должно дать импульс для создания такого альянса. Его частью, согласно плану, станут "Укроборонпром" и Министерство стратегической промышленности.

Отметим, что Украина уже сотрудничает с оборонными компаниями стран Запада. В частности, Польша и Чехия согласились помогать нашей стране с ремонтом и модернизацией танков.