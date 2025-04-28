Україна хоче швидко підписати угоду про надра зі США, - МЗС

Україна і США просуваються до підписання угоди про надра. Такий документ Київ хоче підписати якомога швидше.

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з користувачами в соцмережі X заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Тихий підкреслив, що Україна зацікавлена в підписанні угоди про надра зі США. Для затвердження угоди необхідний взаємоприйнятний і взаємовигідний текст і деталі цієї угоди.

За його словами, українська та американські команди, які працюють над документом, досягають певного прогресу. Зокрема було підписано меморандум про наміри. Робота над угодою триває щодня.

"І ми хотіли б бачити це завершеним і зафіксованим на папері якомога швидше", - додав він.

Тихий додав, що Україна хотіла б, щоб така угода працювала на користь обох народів і приносила користь двом країнам.