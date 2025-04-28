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Украина хочет быстро подписать сделку о недрах с США, - МИД

Киев, Понедельник 28 апреля 2025 19:50
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Украина хочет быстро подписать сделку о недрах с США, - МИД Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и США продвигаются к подписанию к сделки о недрах. Такой документ Киев хочет подписать как можно скорее.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с пользователями в соцсети X заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Тихий подчеркнул, что Украина заинтересована в подписании сделки о недрах с США. Для утверждения соглашения необходим взаимоприемлемый и взаимовыгодный текста и детали этого соглашения.

По его словам, украинская и американские команды, которые работают над документом, достигают определенного прогресса. В частности был подписан меморандум о намерениях. Работа над сделкой продолжается каждый день.

"И мы хотели бы видеть это завершенным и зафиксированным на бумаге как можно скорее", - добавил он.

Тихий добавил, что Украина хотела бы, чтобы такое соглашение работало на пользу обоих народов и приносило пользу двум странам.

Сделка о недрах

Напомним, согласно слухам в СМИ, Украина и США могут подписать рамочное соглашение о недрах уже на этой неделе. Такая информация появилась после того, как США согласились не включать в сделку предоставленную Украине военную помощь.

При этом только на прошлой неделе президент США Дональд Трамп жаловался, что Украина все еще не подписала сделку о недрах. И ее утверждение задерживается на три недели.

Он выразил надежду, что такое соглашение будет подписано "немедленно".

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