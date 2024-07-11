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Україна хоче провести другий Саміт миру за участю РФ до виборів у США, - Bloomberg

Фото: президент України Володимир Зеленський на Саміті миру (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що прагнення Києва організувати зустріч до виборів у США вказує на те, що Україна відчуває терміновість, оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому. Передбачуваний кандидат у президенти від Республіканської партії вихвалявся, що припинить війну на момент своєї інавгурації у січні, і висловився проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Як пише Bloomberg, один із українських чиновників підтвердив план провести другий саміт перед виборами в США. Декілька чиновників із деяких західних союзних країн заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Проте деякі американські чиновники не переконані, що саміт із Росією та Україною відбудеться.

Також Bloomberg нагадало, що у вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті Рейгана у Вашингтоні, закликав США допомогти організувати другий саміт, щоб зробити його "вагомішим і по-справжньому вирішальним".

Нагадаємо, що Київ вже визначається з країною, де можна організувати другий Саміт миру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, найкращий спосіб забезпечити "припинення вогню" - це членство України в НАТО.

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Саміт мируВійна в Україні