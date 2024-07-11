ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна хоче провести другий Саміт миру за участю РФ до виборів у США, - Bloomberg

Четвер 11 липня 2024 03:21
UA EN RU
Україна хоче провести другий Саміт миру за участю РФ до виборів у США, - Bloomberg Фото: президент України Володимир Зеленський на Саміті миру (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що прагнення Києва організувати зустріч до виборів у США вказує на те, що Україна відчуває терміновість, оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому. Передбачуваний кандидат у президенти від Республіканської партії вихвалявся, що припинить війну на момент своєї інавгурації у січні, і висловився проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Як пише Bloomberg, один із українських чиновників підтвердив план провести другий саміт перед виборами в США. Декілька чиновників із деяких західних союзних країн заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Проте деякі американські чиновники не переконані, що саміт із Росією та Україною відбудеться.

Також Bloomberg нагадало, що у вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті Рейгана у Вашингтоні, закликав США допомогти організувати другий саміт, щоб зробити його "вагомішим і по-справжньому вирішальним".

Нагадаємо, що Київ вже визначається з країною, де можна організувати другий Саміт миру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, найкращий спосіб забезпечити "припинення вогню" - це членство України в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт миру Війна в Україні
NEWS
НАТО заявило про "незворотній шлях" України до членства і назвало умову запрошення
НАТО заявило про "незворотній шлях" України до членства і назвало умову запрошення
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні