Україна хоче провести другий Саміт миру за участю РФ до виборів у США, - Bloomberg

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що прагнення Києва організувати зустріч до виборів у США вказує на те, що Україна відчуває терміновість, оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому. Передбачуваний кандидат у президенти від Республіканської партії вихвалявся, що припинить війну на момент своєї інавгурації у січні, і висловився проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Як пише Bloomberg, один із українських чиновників підтвердив план провести другий саміт перед виборами в США. Декілька чиновників із деяких західних союзних країн заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Проте деякі американські чиновники не переконані, що саміт із Росією та Україною відбудеться.

Також Bloomberg нагадало, що у вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті Рейгана у Вашингтоні, закликав США допомогти організувати другий саміт, щоб зробити його "вагомішим і по-справжньому вирішальним".