Украина хочет провести второй Саммит мира с участием РФ до выборов в США, - Bloomberg
Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что стремление Киева организовать встречу до выборов в США указывает на то, что Украина испытывает чувство срочности, поскольку сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что прекратит войну к моменту своей инаугурации в январе, и высказался против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.
Как пишет Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.
Однако некоторые американские чиновники не убеждены, что саммит с Россией и Украиной состоится.
Также Bloomberg напомнило, что во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступая в Институте Рейгана в Вашингтоне призвал США помочь организовать второй саммит, чтобы сделать его "более весомым и по-настоящему решающим".
Напомним, что Киев уже определяется со страной, где можно организовать второй Саммит мира.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, лучший способ обеспечить "прекращение огня" - это членство Украины в НАТО.
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