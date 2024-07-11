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Украина хочет провести второй Саммит мира с участием РФ до выборов в США, - Bloomberg

Четверг 11 июля 2024 03:21
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Украина хочет провести второй Саммит мира с участием РФ до выборов в США, - Bloomberg Фото: президент Украины Владимир Зеленский на Саммите мира (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что стремление Киева организовать встречу до выборов в США указывает на то, что Украина испытывает чувство срочности, поскольку сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что прекратит войну к моменту своей инаугурации в январе, и высказался против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.

Как пишет Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

Однако некоторые американские чиновники не убеждены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

Также Bloomberg напомнило, что во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступая в Институте Рейгана в Вашингтоне призвал США помочь организовать второй саммит, чтобы сделать его "более весомым и по-настоящему решающим".

Напомним, что Киев уже определяется со страной, где можно организовать второй Саммит мира.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, лучший способ обеспечить "прекращение огня" - это членство Украины в НАТО.

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