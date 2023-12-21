Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном, - Умєров

Умєров припустив, що

"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", - цитує Умєрова Welt.

Глава Міноборони наголосив, що важлива справедливість у питанні мобілізації. Важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити, та коли їх демобілізують. За словами Умєрова, для новобранців також будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.

"

Міністр оборони дав зрозуміти, що не відчуває симпатії до тих, хто відмовляється від військової служби через сумління: "Це не покарання за те, що ви відстоювали свою країну і служили країні. Це честь".

Як зазначають німецькі видання,

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян продовжується мобілізація. Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб запросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

РБК-Україна спитало військового експерта, чи потрібна додаткова мобілізація та навіщо. Більше про це у нашому матеріалі.