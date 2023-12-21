Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей, - Умеров

Умеров предположил, что

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", - цитирует Умерова Welt.

Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить, и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

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Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы из-за совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".

Как отмечают немецкие издания,