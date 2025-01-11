Україна хоче придбати в Італії ППО за доходи від заморожених активів РФ

Україна хоче використати доходи від заморожених активів РФ на закупівлю засобів ППО. Таку ініціативу обговорили з представниками Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії.

Зазначається, що сторони обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів, зокрема, для закупівлі ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", - зазначив Клочко.

Представники українського уряду ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній, а представник Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії Марчелло Меле розповів про механізми потенційної співпраці.

"Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі", - зазначають у Міноборони.