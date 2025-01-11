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Украина хочет купить у Италии ПВО за доходы от замороженных активов РФ

Киев, Суббота 11 января 2025 12:45
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Украина хочет купить у Италии ПВО за доходы от замороженных активов РФ Фото: заместитель министра обороны Анатолий Клочко (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина хочет использовать доходы от замороженных активов РФ на закупку средств ПВО. Такую инициативу обсудили с представителями Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Минобороны Италии.

Отмечается, что стороны обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности, для закупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам.

"Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", - отметил Клочко.

Представители украинского правительства ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний, а представитель Агентства по вопросам оборонной промышленности Минобороны Италии Марчелло Меле рассказал о механизмах потенциального сотрудничества.

"Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером в поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности в том числе", - отмечают в Минобороны.

Напомним, в ЕС уже неоднократно призывали направить замороженные активы России или доходы от них на закупку оружие для Украины. В частности, с такими предложениями выступала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Президент Владимир Зеленский в декабре сообщал, что миллиард евро из доходов от замороженных активов РФ направят на производство украинского оружия.

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