Україна хоче організувати телефонну розмову між Зеленським та Сі Цзіньпіном

Україна прагне організувати телефонну розмову між головою Китаю Сі Цзіньпіном та українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки планує провести саміт щодо формули миру на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який брав участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, розповів, що український уряд наполягає на встановленні прямого каналу зв'язку між Сі Цзіньпіном та президентом України.

"Є речі, про які вони можуть поговорити... Формула миру Зеленського - це спосіб відновити тривалий справедливий мир в Україні", - заявив Кулеба.

Китай і "формула миру" України

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Раніше член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до саміту миру.

Однак у МЗС Китаю не відвідали форум щодо формули миру, та не відповіли, чому країна не брала участі в засіданні. Водночас там заявили, що Пекін підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

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