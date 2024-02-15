Україна хоче в майбутньому купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління, - посол

Україна працює над двигуном для літака

Посол повідомив, що це не нова ідея, переговори почалися ще до війни. В Україні є кілька компаній із різним досвідом у проєктуванні двигунів.

Також Боднар уточнив, що є свого роду консорціум українських компаній, який конкурує за цей двигун з іншими міжнародними та вітчизняними виробниками.

"Однак в України є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виробити техніку з тими характеристиками, які так необхідні для цього літака. Створення такого проєкту також принесе значну користь турецькій стороні. Бо мати власне виробництво, що базується на нових технологіях, - це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у конкурентоспроможності на ринках", - сказав посол.

Україна хоче в майбутньому купити ці літаки

Боднар додав, що у KAAN є повний потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього.

"Отже, як ми вже говорили, якщо нам вдасться домогтися успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми будемо одними з найсильніших у регіоні", - додав він.

Також журналіст уточнив, чи буде Україна купувати KAAN у майбутньому. Посол відповів, що Україна не тільки купить, а й користуватиметься ним.

"Ми також знаємо, де його використовувати", - підсумував він.

KAAN

Турецький проект винищувача п'ятого покоління, що розробляється держкомпанією аерокосмічної індустрії Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.

Три можливих варіанти дизайну були представлені в травні 2013 року на Міжнародній оборонній виставці IDEF-2013 у Стамбулі. Вартість програми може обійтися в 10 мільярдів доларів.

Туреччина та її ставлення до війни РФ проти України

Туреччина від самого початку вторгнення РФ в Україну займає неоднозначну позицію. З одного боку країна заявляє про свою підтримку територіальної цілісності України, з іншого - Туреччина вирішила не приєднуватися до санкцій і періодично веде офіційний діалог із Кремлем.

У серпні 2022 року повідомлялось, що турецький уряд поставив 50 протимінних бронеавтомобілів Kirpi для українських військових.

Також у жовтні стало відомо, що турецький приватний виробник зброї Canik поставляє в Україну сотні великокаліберних кулеметів, які можна комбінувати з бронетехнікою.