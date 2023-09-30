Україна хоче локалізувати виробництво техніки, яку отримує від партнерів, - Зеленський

Глава держави наголосив - світ бачить, на що здатні наші українські ракети, технології та дрони.

Фото: в Україні проходить Форум оборонних індустрій (РБК-Україна)

"Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою - 155. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів", - акцентував Зеленський.

За словами президента, Україна пропонує свої програмні рішення для оборони - від управління до кібербезпеки.

"Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної для нашого захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті", - заявив Зеленський.

Він підсумував, що саме про таку співпрацю у виробництві зброї, техніки та снарядів Україна вже домовляється з партнерами.

Форум оборонних індустрій

Як анонсувалося, Україна проводить Форум оборонних індустрій за участі українських та іноземних виробників зброї. Цей захід покликаний зафіксувати досягнення нашого оборонно-промислового комплексу.

Його ціль - продемонструвати те, що ми вже вміємо та розглянути те, що можемо додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.

За даними МЗС, у Форумі беруть участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.

Україна хоче виробляти західну зброю на своїй території

Раніше ми писали, Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території. Своєю чергою країни Заходу також зацікавлені в нарощуванні виробництва зброї в Україні.

Так, за підсумками візиту до США президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно зі Штатами вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи ППО.

Крім того, про намір спільного виробництва зброї з Україною вже оголосили в Міноборони Франції, а Данія хоче викупити збройовий завод, щоб збільшити виробництво боєприпасів для України.

При цьому влада Німеччини вже дозволила концерну Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство.

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