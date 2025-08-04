Україна хоче купити у Польщі зброю на 120 млн євро в кредит

Сибіга підтвердив, що Україна веде активні переговори з Польщею щодо нових пакетів військової допомоги. На спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським сторони говорили одразу про кілька нових траншів підтримки.

За словами Сибіги, Україна вже подякувала за 46-й оборонний пакет від Варшави. Водночас зараз тривають обговорення наступних поставок. Міністр наголосив, що потреби українських військових на фронті залишаються головним орієнтиром у перемовинах з партнерами.

Акцент на польське озброєння

Україна особливо зацікавлена в закупівлі польських переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун" (Piorun), які вже добре зарекомендували себе на полі бою. Також Київ хоче придбати самохідні артилерійські установки "Краб" (Krab).

"Польські "Перуни" дуже ефективні. Вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати", - зазначив Сибіга. Він додав, що Україна звернулася до польської сторони з проханням про надання кредиту у розмірі 120 млн євро для закупівлі зброї.

Співвиробництво зброї - стратегічна мета

Окремою темою перемовин стало можливе співвиробництво озброєння на території України та Польщі. Сибіга підкреслив, що це є спільним інтересом обох країн і відповідає довгостроковим цілям безпеки.

"Зброї ніколи не буває забагато у воюючій країні. Ми говоритимемо і про співвиробництво. Це внесок у наше спільне майбутнє", - підсумував міністр.