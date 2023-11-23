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Україна ініціює створення моніторингу з боку ЄС на кордоні, - Мінінфраструктури

Четвер 23 листопада 2023 20:33
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Україна ініціює створення моніторингу з боку ЄС на кордоні, - Мінінфраструктури Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство інфраструктури ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні з Україною.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Ініціюємо створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне - в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії", - заявив він.

Деркач повідомив, що офіційний лист з такою пропозицією вже направлено, а відомство очікує відповідь.

Блокада кордону польськими перевізниками

Декілька тижнів тому польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Тим часом Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Зазначимо, що за час протестів польських перевізників померли двоє українських водіїв, які застрягли на кордоні.

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