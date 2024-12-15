Україна хоче допомогти Сирії зерном, борошном та олією

"Сьогодні обговорив із нашими урядовцями - Міністерством закордонних справ та Мінагро – питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України", зокрема допомогу для Сирії", - розповів президент.

Він пояснив, що це гуманітарна програма України, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу.

"Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном, нашою олією - нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки. Координуємося з партнерами та сирійською стороною – вирішуємо щодо логістики", - додав він.

Глава держави зауважив, що Україна обов’язково підтримає цей регіон, щоб спокій там міг стати опорою в русі до реального миру.