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Україна хоче допомогти Сирії зерном, борошном та олією

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна розв'язує питання щодо логістики з Сирією. Київ може допомогти сирійцям надавши зерно, борошно та олію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сьогодні обговорив із нашими урядовцями - Міністерством закордонних справ та Мінагро – питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України", зокрема допомогу для Сирії", - розповів президент.

Він пояснив, що це гуманітарна програма України, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу.

"Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном, нашою олією - нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки. Координуємося з партнерами та сирійською стороною – вирішуємо щодо логістики", - додав він.

Глава держави зауважив, що Україна обов’язково підтримає цей регіон, щоб спокій там міг стати опорою в русі до реального миру.

Зауважимо, що ще вчора Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього.

Нагадаємо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.

У матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що буде із Сирією після повалення режиму.

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