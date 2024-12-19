Україна хоче в 2025 році відкрити всі переговорні кластери з ЄС, - Зеленський

Україна хоче відкрити всі переговорні кластери з Європейським Союзом. Це може відбутися протягом наступного 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський висловив вдячність за початок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі та наголосив на важливості досягнення прогресу у 2025 році під час головування Польщі та Данії.

"Наша мета - відкрити всі кластери впродовж наступного року. Ми досягли значного прогресу в забезпеченні фінансової стабільності України. Завдяки вашій підтримці ми почуваємося впевненіше щодо наступного року", - заявив президент

Він також подякував країнам, які уклали довгострокові угоди про підтримку, назвавши це вагомою допомогою.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності активнішого використання заморожених російських активів для протидії агресії.

"Ми також маємо чітко визначитись із замороженими російськими активами – їх треба активніше використовувати для протидії агресії", - підкреслив він.