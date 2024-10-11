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Україна – Грузія: експерт знайшов персональний виклик для легіонера команди Реброва

Познань, П'ятниця 11 жовтня 2024 15:25
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Україна – Грузія: експерт знайшов персональний виклик для легіонера команди Реброва Фото: Олександр Сваток змусить Жоржа Мікаутадзе мовчати (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Оборонець американського "Остіна" та збірної України Олександр Сваток спроможний вимкнути з гри одного з провідних виконавців національної команди Грузії.

Про це заявив відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик у розмові з РБК-Україна.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Циганик спробував спрогнозувати стартовий склад команди Сергія Реброва на поєдинок проти кавказьких "хрестоносців". Журналіст зі значним досвідом коментування матчів збірної переконаний, що оборонець "Шахтаря" Микола Матвієнко гратиме ліворуч, а в центрі його позицію займе Сваток.

"Сватка би поставив безпосередньо по Мікаутадзе, по футболісту, який летить в атаку. Просто персонально би дав йому завдання проти нього так зіграти. І повірте мені, Сватку, якраз якщо персонально дати йому з кимось зіграти, однаково проти кого. Він Кейну не дав забити, тут – Мікаутадзе. Не думаю, що він заб'є", – розповів Циганик.

Окрім того, відомий журналіст відрядив у старт "синьо-жовтих" голкіпера Трубіна, оборонців Тимчика та Забарного, хавбеків Судакова та Шапаренка, вінгерів Гуцуляка та Мудрика, а також форварда Довбика. Водночас позиція опорного півзахисника залишається під питанням. На думку Циганика, він повинен буде допомагати Тимчику стримувати головну зірку Грузії – Кварацхелію.

Раніше Ребров визначився з переліком футболістів на поєдинок. Проти збірної Грузії гарантовано не зіграють Степаненко та Кабаєв. Натомість на прем'єрний матч у футболці "синьо-жовтих" сподіваються Калюжний, Криськів і Назаренко.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку України та Грузії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні пригадали шлях Криськіва та інших новачків до збірної України.

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