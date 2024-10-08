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Україна – Грузія: де дивитися матч Ліги націй

Фото: "Синьо-жовті" перед матчем проти Албанії (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України продовжить сезон 2024/25 Ліги націй поєдинком проти збірної Грузії на польській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України в прямому ефірі покажуть регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо) та "MEGOGO Спорт". Клієнтам кабельного ТБ трансляція також буде доступна. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку залишається платформа MEGOGO.

Передматчева студія розпочнеться там орієнтовно за годину до поєдинку. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти кавказьких "хрестоносців" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт".

Збірна України стартувала в Лізі націй з двох поразок – від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Натомість національна команда Грузії розпочала турнір із розгрому чехів (4:1) та мінімальної перемоги над албанцями (1:0). Як наслідок, команда Сергія Реброва зобов'язана перемагати задля продовження боротьби за підвищення в Дивізіон A.

До слова, раніше розібрали кадрові зміни Реброва в збірній України.

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