Україна – Грузія: анонс матчу Ліги націй

Національна команда України зустрінеться зі збірною Грузії у третьому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
11 жовтня, 21:45, Познань, Муніципальний стадіон, трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO
"Синьо-жовті" підходять до надважливого протистояння з цілим розсипом кадрових проблем. У порівнянні з вересневими матчами поза заявкою команди Сергія Реброва залишилися травмовані оборонець Миколенко, хавбеки Бражко, Зінченко, Маліновський та Піхальонок, вінгери Циганков і Ярмоленко. Сумніви й щодо готовності Степаненка.
На зміну провідним виконавцям тренерський штаб збірної України покликав навіть потенційних дебютантів. Зокрема, місце в центрі поля може відійти Криськіву з донецького "Шахтаря" або півзахиснику "Олександрії" Калюжному. Лівий же фланг оборони, найімовірніше, закриватиме номінальний центрбек Матвієнко, а пару Забарному замість нього складе "американець" Сваток.
Тим часом головні зірки Грузії в обоймі. Вінгер італійського "Наполі" Кварацхелія отримав імпульс перед Лігою націй, здобувши приз найкращому футболісту вересня в Серії A. Намагається тягнути іспанську "Валенсію" в Ла Лізі й найкращий воротар Євро-2024 Мамардашвілі. А капітан "хрестоносців" Кашія в свої 37 вчиться на розгромах у Лізі чемпіонів у складі братиславського "Слована".
Грузинська збірна отримала розкіш відштовхуватися від ситуації в турнірній таблиці. Дві перемоги на старті турніру дозволяють підопічним Віллі Саньйоля зіграти проти "синьо-жовтих" обережніше, вичікуючи шансу розігнатися в контратаках. Отже, збірній України доведеться зіграти вкрай уважно і в обороні, і в атаці.
Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик
Грузія: Мамардашвілі – Гвелесіані, Кашія, Двалі – Какабадзе, Чакветадзе, Кітеїшвілі, Кочорашвілі, Лочошвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія
Команда Реброва потрапила в скрутне становище. Тепер кожен наступний матч може відправити "синьо-жовтих" у Дивізіон C. Натомість мета підвищення в класі зобов'яже грати на перемогу вже проти збірної Грузії. Поєдинок буде важким для обох команд, а долю протистояння цілком може вирішити один забитий м'яч. Українська збірна до такої близької зустрічі підходить мінімальним фаворитом.
До слова, напередодні пригадали шлях Криськіва та інших новачків до збірної України.
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