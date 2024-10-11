Украина – Грузия: анонс матча Лиги наций

Украина – Грузия

11 октября, 21:45, Познань, Муниципальный стадион, трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" подходят к сверхважному противостоянию с целой россыпью кадровых проблем. По сравнению с сентябрьскими матчами вне заявки команды Сергея Реброва остались травмированные защитник Миколенко, хавбеки Бражко, Зинченко, Малиновский и Пихаленок, вингеры Цыганков и Ярмоленко. Сомнения есть относительно готовности Степаненко.

На смену ведущим исполнителям тренерский штаб сборной Украины призвал даже потенциальных дебютантов. В частности, место в центре поля может отойти Крыськиву из донецкого "Шахтера" или полузащитнику "Александрии" Калюжному. Левый же фланг обороны, вероятнее всего, будет закрывать номинальный центрбек Матвиенко, а пару Забарному вместо него составит "американец" Сваток.

Тем временем главные звезды Грузии в обойме. Вингер итальянского "Наполи" Кварацхелия получил импульс перед Лигой наций, выиграв приз лучшему футболисту сентября в Серии A. Пытается тянуть испанскую "Валенсию" в Ла Лиге и лучший вратарь Евро-2024 Мамардашвили. А капитан "крестоносцев" Кашия в свои 37 учится на разгромах в Лиге чемпионов в составе братиславского "Слована".

Грузинская сборная получила роскошь отталкиваться от ситуации в турнирной таблице. Две победы на старте турнира позволяют подопечным Вилли Саньоля сыграть против "сине-желтых" осторожнее, выжидая шанса разогнаться в контратаках. Так что сборной Украины придется сыграть крайне внимательно и в обороне, и в атаке.

Ориентировочные составы на матч Украина – Грузия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Грузия: Мамардашвили – Гвелесиани, Кашия, Двали – Какабадзе, Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Лочошвили – Микаутадзе, Кварацхелия

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Команда Реброва попала в затруднительное положение. Теперь каждый следующий матч может отправить "сине-желтых" в Дивизион C. В свою очередь цель повышения в классе обяжет играть на победу уже против сборной Грузии. Поединок будет трудным для обеих команд, а судьбу противостояния вполне может решить один забитый мяч. Украинская сборная к столь близкой встрече подходит минимальным фаворитом.