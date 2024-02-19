Україна готувалася до відбиття повномасштабної агресії протягом 5 місяців, - Павлюк

Офіцер зазначив, що був призначений командувачем Операції об'єднаних сил в липні 2021 року, після проведення аналізу уже восени розумів "дуже велику вірогідність, що буде повномасштабна війна".

"Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але (те), що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області – це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконував він на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону", - розповів Павлюк.

За його словами, були всі ознаки, що українські війська зустрінуть ворога не тільки з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей з угруповань "Л/ДНР", а й з території Росії.

"Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було - ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна. Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії", - сказав генерал-лейтенант

Він додав, що уже в січні-лютому 2022 року "ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий".

"І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", - розповів Павлюк.

Офіцер зазначив, що це зіграло "свою, можливо, вирішальну роль".

"Що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади - вони (війська РФ, - ред.) пройшли в пусте місце", - пояснив генерал-лейтенант.

Початок широкомасштабного вторгнення РФ та оборона Києва і північних областей

Нагадаємо, що після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну першим в окупантів провалився "амбітний план" росіян захопити Київ за три дні та пройти парадним маршем Хрещатиком. До української столиці загарбникам зайти не вдалося, бої завершились розгромом елітних військ РФ.

Ворог не міг переміщатися через підрив ЗСУ дамби та розливу річки Ірпінь. До того ж багатокілометрові колони техніки на підступах до Києва стали мішенню для Bayraktar та артилерії. Без резервів окупанти фактично опинилися у пастці, а війська, які йшли на підкріплення, ЗСУ активно знищували у Сумській та Чернігівській областях.

До 2 квітня 2022 року ЗСУ звільнили всю Київську та Чернігівську область. На 47 день війни було звільнено Сумську область. Свій відступ росіяни пояснили "жестом доброї волі", але відходячи із зайнятих передмість столиці залишили після себе свідчення масових воєнних злочинів. Лише у Бучі окупанти вбили понад 400 мирних жителів.

Детальніше про хроніку успіхів ЗСУ в той період повномасштабної війни, та як Україна наближає перемогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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