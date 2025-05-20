Україна готується до перемовин з ЄС, щоб уникнути вуглецевих мит

Нагадаємо, CBAM - це спеціальне регулювання імпорту в ЄС окремих товарів, виробництво яких пов’язане зі значними вуглецевим слідом.

"Ми будемо звертатися (до Єврокомісії - ред.) по обом підставам для виключень - і загальний виняток для України, і виняток по електроенергії. Відповідні листи вже готуються", - сказав він.

За його словами, переговори щодо механізму CBAM з ЄС будуть активно проводитися наступні місяці.

"Ми переходимо в активну фазу роботи над виключеннями для України", - зазначив торговий представник.