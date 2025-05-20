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Україна готується до перемовин з ЄС, щоб уникнути вуглецевих мит

Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Сидоров

Міністерство економіки України планує почати переговори з Єврокомісією для виключення електроенергії та інших товарів українського виробництва із європейського механізму CBAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки, які він сказав під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Нагадаємо, CBAM - це спеціальне регулювання імпорту в ЄС окремих товарів, виробництво яких пов’язане зі значними  вуглецевим слідом.

"Ми будемо звертатися (до Єврокомісії - ред.) по обом підставам для виключень - і загальний виняток для України, і виняток по електроенергії. Відповідні листи вже готуються", - сказав він.

За його словами, переговори щодо механізму CBAM з ЄС будуть активно проводитися наступні місяці.

"Ми переходимо в активну фазу роботи над виключеннями для України", - зазначив торговий представник.

Раніше ми писали про те, що набуття чинності екологічного європейського мита CBAM з 2026 року призведе до втрат для української економіки, яка традиційно орієнтована на експорт.

Також нагадаємо, що у відповіді Єврокомісії на запит Європейської бізнес асоціації йдеться про те, що досі жодна країна не зверталася до Єврокомісії з проханням щодо відстрочки у запровадженні екологічного мита СВАМ, який вже почав діяти у ЄС.

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