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Украина готовится к переговорам с ЕС, чтобы избежать углеродных пошлин

Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Сидоров

Министерство экономики Украины планирует начать переговоры с Еврокомиссией для исключения электроэнергии и других товаров украинского производства из европейского механизма CBAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра экономики - торгового представителя Украины Тараса Качки, которые он сказал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Напомним, CBAM - это специальное регулирование импорта в ЕС отдельных товаров, производство которых связано со значительным углеродным следом.

"Мы будем обращаться (в Еврокомиссию - ред.) по обоим основаниям для исключений - и общее исключение для Украины, и исключение по электроэнергии. Соответствующие письма уже готовятся", - сказал он.

По его словам, переговоры по механизму CBAM с ЕС будут активно проводиться следующие месяцы.

"Мы переходим в активную фазу работы над исключениями для Украины", - отметил торговый представитель.

Ранее мы писали о том, что вступление в силу экологической европейской пошлины CBAM с 2026 года приведет к потерям для украинской экономики, которая традиционно ориентирована на экспорт.

Также напомним, что в ответе Еврокомиссии на запрос Европейской бизнес ассоциации говорится о том, что до сих пор ни одна страна не обращалась в Еврокомиссию с просьбой об отсрочке во введении экологической пошлины CBAM, которая уже начала действовать в ЕС.

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