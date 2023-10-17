Україна готується до нового спалаху захворюваності: МОЗ готує десятки тисяч медиків і реформу медицини

"За останніми опитуваннями ми бачимо, що 90% українців мають хоча б один із симптомів, який веде до того, що людина потребуватиме психологічної допомоги. Загалом говоримо про 50% українців, які сьогодні перебувають на території нашої держави і потребуватимуть психологічної допомоги різного гатунку: це може бути самодопомога, допомога у сімейного лікаря, професійні консультації психологів відповідного профілю, психіатрів", - розповів міністр.

Найбільше навантаження ляже на сімейних лікарів - вони першими прийматимуть скарги українців на здоров’я.

Як відомо, стреси, психічні перевантаження та викликані ними психологічні проблеми часто стають причиною появи нових хвороб або загострення старих. Це означає, що українці частіше звертатимуться по медичну допомогу, що призведе до різкого зростання навантаження на систему охорони здоров’я.

Водночас значна частина медичної інфраструктури України постраждала та зруйнована внаслідок війни, близько півтори тисячі закладів охорони здоров’я по всій країні стали цілями ракетних атак країни-агресора, зруйновані під час бойових дій або розграбовані під час окупації.

Ляшко також зауважив, що руйнівні наслідки війни для здоров’я українців потребуватимуть комплексних рішень. Зокрема, більш як 40 тисяч медичних працівників і сімейних лікарів пройшли курси mhGAP за стандартом Всесвітньої організації охорони здоров’я для лікування пацієнтів із психічними розладами в первинній ланці медичної допомоги.

Різке зростання масштабів соматичної захворюваності внаслідок психічних і психологічних розладів потребуватиме мобілізації всього потенціалу галузі охорони здоров’я України, зокрема включаючи приватні медичні заклади.

Уже зараз Україна планує закріпити законом гарантії для українців на отримання медичних послуг у закладах будь-якої форми власності — державних, комунальних чи приватних за рахунок тарифів Національної служби охорони здоров’я.

Державно-приватне партнерство дозволить збільшити мережу медичних закладів і чисельність кваліфікованих лікарів за рахунок приватного сектору на допомогу українцям державним коштом.

Відповідний законопроект уже невдовзі надійде на розгляд парламенту після обговорення представниками професійної медичної спільноти, МОЗ і міжнародних партнерів України, які залучені до роботи над ним і надали схвальні відгуки щодо нових кроків у реформуванні медичного сектору для подолання викликів воєнного часу.

Водночас соціологи фіксують прагнення понад половини українців мати вільний доступ до приватних лікарень за рахунок державних медичних гарантій і виплат НСЗУ - такі результати опитування громадської думки соціологічної служби Центру Разумкова.

Результати досліджень Київського міжнародного інституту соціології також зафіксували двократне зростання суспільного запиту на викорінення корупції зі сфери охорони здоров’я. Цьому може сприяти конкуренція між медичними закладами державної та приватної форм власності, коли українці отримають вільний вибір закладів для лікування за рахунок тарифів НСЗУ.