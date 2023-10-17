Украина готовится к новой вспышке заболеваемости: Минздрав готовит десятки тысяч медиков и реформу медицины

"По последним опросам мы видим, что 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов, который ведет к тому, что человек нуждается в психологической помощи. В целом говорим о 50% украинцев, которые сегодня находятся на территории нашего государства и будут нуждаться в психологической помощи разного рода: это может быть самопомощь, помощь у семейного врача, профессиональные консультации психологов соответствующего профиля, психиатров", - рассказал министр.

Самая большая нагрузка ляжет на семейных врачей - они первыми будут принимать жалобы украинцев на здоровье.

Как известно, стрессы, психические перегрузки и вызванные ими психологические проблемы часто становятся причиной появления новых болезней или обострения старых. Это значит, что украинцы будут чаще обращаться за медицинской помощью, что приведет к резкому росту нагрузки на систему здравоохранения.

В то же время значительная часть медицинской инфраструктуры Украины пострадала и разрушена в результате войны, около полутора тысяч учреждений здравоохранения по всей стране стали целями ракетных атак страны-агрессора, разрушены во время боевых действий или разграблены во время оккупации.

Ляшко также отметил, что разрушительные последствия войны для здоровья украинцев будут нуждаться в комплексных решениях. В частности, более 40 тысяч медицинских работников и семейных врачей прошли курсы mhGAP по стандарту Всемирной организации здравоохранения для лечения пациентов с психическими расстройствами в первичном звене медицинской помощи.

Резкий рост масштабов соматической заболеваемости в результате психических и психологических расстройств потребует мобилизации всего потенциала отрасли здравоохранения Украины, в том числе включая частные медицинские учреждения.

Уже сейчас Украина планирует закрепить законом гарантии для украинцев на получение медицинских услуг в учреждениях любой формы собственности - государственных, коммунальных или частных за счет Национальной службы здравоохранения.

Государственно-частное партнерство позволит увеличить сеть медицинских учреждений и численность квалифицированных врачей за счет частного сектора в помощь украинцам за государственный счет.

Соответствующий законопроект уже вскоре поступит на рассмотрение парламента после обсуждения представителями профессионального медицинского сообщества, Минздрава и международных партнеров Украины, которые привлечены к работе над ним и предоставили одобрительные отзывы о новых шагах в реформировании медицинского сектора для преодоления вызовов военного времени.

В то же время социологи фиксируют стремление более половины украинцев иметь свободный доступ к частным больницам за счет государственных медицинских гарантий и выплат НСЗУ - таковы результаты опроса общественного мнения социологической службы Центра Разумкова.

Результаты исследований Киевского международного института социологии также зафиксировали двукратный рост общественного запроса на искоренение коррупции из здравоохранения. Этому может способствовать конкуренция между медицинскими учреждениями государственной и частной форм собственности, когда украинцы получат свободный выбор заведений для лечения за счет тарифов НСЗУ.