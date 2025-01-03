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Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". The Telegraph дізнався деталі

Фото: Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта" (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". Наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка зможе долетіти до Москви.

Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Що відомо про ракету "Трембіта"

"Трембіта" - це не ATACMS, Storm Shadow чи SCALP

Як пише видання, "Трембіта" не може зрівнялась з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, бо їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох".

"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - зазначають автори.

Як резюмується, більше покладаючись на власну зброю, "українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей".

Як раніше повідомлялось, Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів.

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