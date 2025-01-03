Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". The Telegraph дізнався деталі

Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". Наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка зможе долетіти до Москви.
Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як пише видання, "Трембіта" не може зрівнялась з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, бо їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох".
"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - зазначають автори.
Як резюмується, більше покладаючись на власну зброю, "українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей".
Як раніше повідомлялось, Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів.
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