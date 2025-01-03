Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". The Telegraph дізнався деталі

"Трембіта" - це не ATACMS, Storm Shadow чи SCALP

Як пише видання, "Трембіта" не може зрівнялась з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, бо їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох".

"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - зазначають автори.

Як резюмується, більше покладаючись на власну зброю, "українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей".

Як раніше повідомлялось, Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.